Улей из Лего. Пчеловод собрал уникальный дом для пчел

Пчеловод решил сконструировать улей для пчел, но в качестве материала использовал кубики из конструктора Лего. Видео необычного пчелиного жилища было опубликовано в Twitter-аккаунте Daily Mail.

На кадрах видна полная работа мастера по построению домика для пчел из конструктора Лего. Автором такого удивительного проекта стал житель Израиля — пчеловод в четвертом поколении. Он хотел сделать улей более устойчивым, чем он был бы из досок.

Для работы он использовал старые кубики конструктора Лего, доставшиеся ему от его подросших детей. Улей получился очень функциональным и пчелы быстро приспособились к жизни в своем новом жилье.

Как следует из видео, осы вообще часто выбирают себе не совсем обычные места жительства. Например, рой насекомых поселился в стене фермерского дома в Германии. Осы бывают очень неуклюжи и часто сталкиваются друг с другом во время полета. Но несмотря на это, нельзя недооценивать их опасность.

Например, ведущий программы «Выжить любой ценой» Беар Гриллс оказался на грани смерти после укуса пчелы. Инцидент произошел во время съемок одной из передач. После того. как Гриллса укусила пчела, у него развился анафилактический шок. Ведущего сразу передали врачам и теперь его состоянию уже ничего не угрожает.