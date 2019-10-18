Украинский истребитель «сдул» людей. Видео

В сентябре на авиашоу в Бельгии украинский истребитель Су-27 «сдул» людей потоком воздуха. Видео в Сети появилось только сейчас.

На нем видно, как истребитель, представлявший ВВС Украины на масштабном авиашоу Sanicole Airshow, разворачивался, готовясь ко взлету. Люди, стоявшие сзади не устояли от сильного потока воздуха, шедшего из двигателя самолета.

Поток воздуха также повалил защитные ограждения. Двое мужчин, оказавшиеся сотрудниками авиавыставки, не пострадали.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Эфиопии сразу после взлета с основной авиабазы страны в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы разбился истребитель Су-27, принадлежащий военно-воздушным силам Эфиопии. Погибло двое пилотов.