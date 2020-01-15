Украинская ветклиника объявила вакансию обнимателя котиков

По данным «Газеты.ру», в клинике на стационарном лечении обычно находится не меньше десятка бродячих кошек. Им всем нужно внимание, чтобы уменьшить стресс и лучше справиться с социализацией. Взаимодействие с людьми уменьшает их страх и заставляет чувствовать себя лучше.

Требования к кандидатам на должность кошачьих обнимателей вовсе не строгие. Главное — любовь к животным и желание потратить на пушистиков немного времени.

Кроме того, врачи клиники рассказали, что котикам ищут постоянную семью и готовы их отдать в любые добрые руки.

Кстати, взаимодействие человека с питомцем полезно не только для животного, но и для его хозяина. Врачи уже неоднократно проводили исследования, согласно которым четвероногий друг способен избавить от стресса и повысить выработку гормона счастья в организме.

А если уйти от научных обоснований, питомцы дома — это просто источник положительных эмоций. И, как бонус, — отличный кладезь смешных видео, которыми можно радовать подписчиков и многие годы пересматривать самому и улыбаться.