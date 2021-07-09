Украина запланировала купить британский ледокол для экспедиций по Антарктиде

Украина собирается купить судно у Британии, однако пока не знает, как его доставить с Фолклендских островов. Приобрести ледокол Украина планирует для экспедиций в Антарктиду, а также исследования мирового океана, написало издание Defense Express со ссылкой на слова директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.

Уточняется, что кабмин уже выделил средства на приобретение судна. Цена покупки составит пять миллионов долларов. Данный вопрос осталось согласовать с комитетом Верховной рады по вопросам бюджета, написал сайт «Утро.ру».

Океанографический корабль британской антарктической службы «Джеймс Кларк Росс» был спущен на воду в декабре 1990 года. По оценке специалистов, судно может прослужить еще 20-25 лет. Этого хватит для целого поколения украинских ученых.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что в случае успешного выполнения программы, корабль сможет отправиться в Антарктиду до конца 2021 года.

Помимо денег на закупку судна, украинским властям нужно будет решить вопрос относительно его содержания и доставки. По оценкам специалистов, на это требуется достаточно средств.

В настоящее время ледокол стоит на якоре на Фолклендских островах в южной части Атлантики.