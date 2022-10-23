Умершая в 2015 году певица Елена Образцова попала под украинские санкции | 360°

Интересное 23 октября 2022, 18:54 Умершая в 2015 году певица Елена Образцова попала под украинские санкции

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Украина решила ввести санкции против российской певицы Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Предложение санкционировать даже мертвых поступило от международной экспертной группы, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол.

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Список российских звезд — мишеней для международных санкций опубликовали ранее на сайте Владимира Зеленского. Им предъявили «распространение нарративов кремлевской пропаганды».

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Артисты России восприняли включение в этот список с юмором и даже гордостью. Так, певец Олег Газманов сказал, что он рад оказаться в такой прекрасной компании и считает почетом подобную санкцию. В свою очередь, народная артистка России Надежда Бабкина отметила, что включать всех подряд в «черные списки», включая ушедшую из жизни семь лет назад Елену Образцову, это «от бессилия».

Украине также не угодили Михаил Боярский, Ольга Бузова, Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин и даже Сарик Андреасян, снимавший когда-то Зеленского в своих полотнах, и многие другие.