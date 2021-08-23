Бывшим парам дали советы по уходу за домашними животными после расставания

Влюбленные пары нередко принимают решение завести домашнего питомца, например, пса, который впоследствии воспринимается ими как член семьи. И в случае расставания встает вопрос о том, с кем будет жить любимец. Издание Daily Star составило ряд советов для по совместному воспитанию и уходу за животным после расставания.

Когда бывшие возлюбленные расстаются, их питомцам часто бывает очень тяжело. Многие хозяева даже пытаются разработать план по заботе о животном. Некоторые собаки могут испытывать стресс, когда их перевозят из одного дома в другой, в то время как другие быстро адаптируются, поэтому важно помнить о темпераменте вашего питомца и ставить его комфорт на первое место.

Одна из наиболее очевидных вещей, которую следует учитывать — это расстояние, которое разделяет хозяев питомца после расставания. Если места жительства бывших возлюбленных находятся недалеко друг от друга, то небольшая прогулка будет для собаки гораздо менее разрушительной, чем долгие поездки в машине или общественном транспорте.

Если после расставания люди разъезжаются на большие расстояния, то специалисты рекомендуют договориться о том, на сколько каждый из хозяев будет брать к себе собаку.

Еще один нюанс, который надо учитывать, это деньги. Собаки могут дорого обходиться одному из хозяев. Ведь в бюджет надо учитывать еду для питомца, игрушки, уход и, в случае необходимости, ветеринарные услуги. Простой способ прийти к соглашению в этом вопросе — реалистично оценивать, у кого из двоих есть финансовые возможности для постоянного ухода за домашним животным.

Образ жизни также является важным фактором, если вас часто не бывает дома, то вы не сможете взять на себя совместное воспитание 50/50. В таком случае рекомендуется сразу договориться о том, что один человек берет на себя большую долю ответственности за собакой, а другой планирует регулярные посещения, например, для выгула.

Также важно обсудить расходы на ветеринарные услуги. Поддерживать общение с бывшим партнером после разрыва не всегда легко получается, поэтому в статье рекомендуется составить договор о том, как будет работать совместное воспитание питомца.

Дружественные отношения с бывшим возлюбленным имеют решающее значение для успеха в совместном уходе за животным, отмечается в материале. При наличии должного терпения, хорошего общения между расставшимися и желанию совместно ухаживать за собакой, все может получиться, заверяют специалисты.