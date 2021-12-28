Уфолог Сенькин заявил, что инопланетяне обитают в России

На Земле уже давно обитают инопланетяне. В том числе они проживают на территории России. Таким мнением поделился уфолог Юрий Сенькин. Об этом сообщили NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что пришельцы «не такие, как мы себе представляем». По его словам, они скорее всего не похожи на людей, так как риск разоблачения в последнее время становится велик. Сейчас довольно легко определить аномалии в организме человека.

Специалист подчеркнул, что «проще перекодировать самого человека как носителя чего-то инопланетного» по подобию самоуничтожающегося чипа.