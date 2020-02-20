20 февраля 2020, 15:36
Уфолог нашел на Марсе и Меркурии военные базы инопланетян
Уфолог Скотт Уоринг опубликовал фотографии с поверхности Марса и Меркурия, на которых видны объекты непонятного происхождения. Он уверен, что это военные базы и корабли инопланетян. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Уфолог-любитель уже не раз был в центре внимания и-за заявлений о присутствии инопланетян на Земле. Теперь он уверен, что нашел военные базы на других планетах.
Правда, рассмотреть внимательно их не получается по техническим причинам, но он уверен, что в будущем это станет возможным.