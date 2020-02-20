Уфолог нашел на Марсе и Меркурии военные базы инопланетян

Уфолог-любитель уже не раз был в центре внимания и-за заявлений о присутствии инопланетян на Земле. Теперь он уверен, что нашел военные базы на других планетах.

Правда, рассмотреть внимательно их не получается по техническим причинам, но он уверен, что в будущем это станет возможным.