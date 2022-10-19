Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал исчезнувшие «Столпы Творения». Люди перестанут видеть их лишь через тысячи лет | 360°

Интересное 19 октября 2022, 21:37 Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал исчезнувшие «Столпы Творения». Люди перестанут видеть их лишь через тысячи лет Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал фото «Столпов Творения» Официальный сайт Европейского космического агентства

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Самый крупный космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел «Столпы Творения» — скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел. Фотографию опубликовало Европейское космическое агентство(ЕКА). Ученые уверены, что этого скопления уже не существует. Но подтвердить это получится только через тысячи лет — лишь тогда они перестанут быть видны с Земли.

«Столпы Творения» находятся от Земли на расстоянии примерно семи тысяч световых лет. Впервые их снимок сделал телескоп «Хаббл». На фото скопления холодного межзвездного газа выглядели как скальные образования. Однако новый снимок, сделаный «Уэббом», показал, что они менее плотные.

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В ближнем инфракрасном свете «Столпы Творения» кажутся прозрачными. Благодаря новому снимку исследователи смогут больше узнать про образование звезд. Кроме того, они смогут выдвинуть новые теории о количестве газа и пыли в этой части космоса.

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