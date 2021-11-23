100-летняя женщина с пристрастием к дорогому алкоголю рассказала, как ей удалось прожить столько лет

100-летняя любительница хорошего алкоголя и путешественница из США поделилась секретами своего долголетия. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на La Jolla Light.

Мартабелл Айзел исполнилось 100 лет 19 ноября. Женщина родилась в Огайо, она является дипломированным социологом. После обучения в Университете Акрона она занимала пост исполнительного директора организации девочек-скаутов в Провиденсе. Там Мартабелл познакомилась со своим будущим супругом, с которым вскоре переехала в Иллинойс.

Супруги часто путешествовали, катались на лодке и много раз поднимались в воздух на дирижабле. Женщина утверждает, что секрет ее долголетия кроется в употреблении хорошего алкоголя. Также она являлась очень дружелюбной, имела много приятелей и обладала хорошим чувством юмора.

«У меня была интересная жизнь. Может быть, я и хотела бы что-то изменить, но не многое», — отметила она.

На празднование юбилея к женщине приехали четверо детей и внуки.