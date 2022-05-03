Удаленный фанатский фильм про Губку Боба восстановили на YouTube по просьбам пользователей

Фанатский фильм по мультфильму «Губка Боб» восстановили на YouTube после обращения поклонников картины. Над ней работали 400 аниматоров в течение двух лет, сообщил Telegram-канал TJ.

Художники-аниматоры перерисовывали в разных стилях все сцены из оригинального мультика 2004 года. Также специалисты перезаписали реплики и саундтреки, говорится в сообщении.

После премьеры фильм удалили с YouTubе по требованию правообладателя Paramount. Фанаты устроили в соцсетях переполох, вывели в тренды хештег #JusticeForSpongebob.

Аниматоры заявили, что не использовали при создании фильма защищенный авторским правом контент. Мультфильм восстановили на видеохостинге через два дня, очевидно, помогли просьбы фанатов мультсериала.