03 мая 2022, 21:54
Удаленный фанатский фильм про Губку Боба восстановили на YouTube по просьбам пользователей
Фанатский фильм про Губку Боба восстановили на YouTube после удаления
Фанатский фильм по мультфильму «Губка Боб» восстановили на YouTube после обращения поклонников картины. Над ней работали 400 аниматоров в течение двух лет, сообщил Telegram-канал TJ.
Художники-аниматоры перерисовывали в разных стилях все сцены из оригинального мультика 2004 года. Также специалисты перезаписали реплики и саундтреки, говорится в сообщении.
После премьеры фильм удалили с YouTubе по требованию правообладателя Paramount. Фанаты устроили в соцсетях переполох, вывели в тренды хештег #JusticeForSpongebob.
Аниматоры заявили, что не использовали при создании фильма защищенный авторским правом контент. Мультфильм восстановили на видеохостинге через два дня, очевидно, помогли просьбы фанатов мультсериала.