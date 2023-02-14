Интересное 14 февраля 2023, 18:21 Учреждения здравоохранения обновят в Амурской области

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В 2023 году власти Амурской области планируют построить и реконструировать восемь медицинских учреждений. Такое заявление сделал губернатор области Василий Орлов в ходе заседания регионального правительства. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на сетевое издание DVlife.ru.

В Благовещенске и Свободном планируют возвести новые родильные дома и поликлиники. На данный момент специалисты уже провели экспертизу проектно-сметной документации.

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К лету в Пояркове появится новая поликлиника. Работы по ее возведению завершили на 70%. Для здания уже закупили необходимую мебель и новое медицинское оборудование.

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