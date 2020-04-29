Учредитель «Царьграда» считает, что расследование по коронавирусу должна провести Россия

По его словам, данным ВОЗ нельзя доверять, потому что ее финансирует Билл Гейтс, «который сам себя предпочитает называть мировой закулисой, окутываясь „мантией“ конспирологии». Поэтому расследованием должны заняться русские.

«Он за последние несколько лет вложил туда 2 миллиарда долларов. Как они будут поднимать хвост против своего главного спонсора? Безусловно, они не согласятся», — уверен Малофеев.