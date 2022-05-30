Учредитель «Царьграда» Малофеев представит 3 том книги «Империя»

Учредитель «Царьграда», заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев выпустил третий том исторического проекта «Империя». Презентация книги состоится 5 июня на книжном фестивале на Красной площади. Об этом сообщил «Царьград».

Писатель отметил, что его всегда интересовало влияние денег на исторические события. Книга будет посвящена противостоянию двух начал -- Империи и Ханаана, а также о роли финансов в этой борьбе.

«Будучи инвестиционным банкиром с большим опытом, я всегда обращаю особое внимание на роль финансового фактора в тех или иных исторических событиях», — поделился автор.