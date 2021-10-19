Учительница рассказала о планах открыть центр помощи по вопросам полового воспитания в Петербурге

Учительницу биологии Ольгу Щеголеву, преподававшую в музыкальной школе при консерватории имени Римского-Корсакова, уволили из-за блога о секс-просвете. В беседе с Piter.TV девушка рассказала, как этот скандал повлиял на ее жизнь.

Преподавательница рассказала, что начала вести свой блог полтора года назад. По разговорам школьников на перемене, женщина поняла, что современная молодежь нуждается в секс-просвете.

Однако такая инициатива от учителя не понравилась родителям учеников. В итоге Ольге пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию. История получила широкую огласку. Сейчас количество подписчиков Ольги составляет почти 12 тысяч человек.

Преподавательница рассказала, что планирует создать центр помощи семьям по вопросам полового воспитания и репродуктивного здоровья. В ближайшее время она займется поиском инвесторов.

«Мы будем обучать специалистов, которые смогут преподавать детям половое воспитание. Также мы будем обучать учителей и воспитателей, которые впоследствии смогут распознавать социализированное насилие над детьми. В центре появится и направление психологической помощи — курсы для молодых, а также будущих родителей», — рассказала Ольга.