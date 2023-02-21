Интересное 21 февраля 2023, 22:22 Учитель русского языка Бородина рассказала, почему Масленица полюбилась христианам

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В 2023 году масленичная неделя приходится на период с 20 по 26 февраля. О том, чем полюбился этот языческий праздник христианам, рассказала учитель русского языка и литературы Любовь Бородина в беседе с Pravda.Ru.

По словам педагога, масштабные масленичные гуляния вселяют веру людей в скорое приближении весны. Также этот праздник способствует сплачиванию народа, считает Бородина.

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Она также отметила, что в эту неделю христиане отказываются от употребления мяса.

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