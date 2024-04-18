Интересное 18 апреля 2024, 17:30 Учитель по вокалу Реброва рассказала, что можно научиться петь в любом возрасте

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Тульская певица, учитель по вокалу Татьяна Реброва в беседе с «ТСН 24» рассказала, что даже во взрослом возрасте можно научиться хорошо петь, другое дело, что не каждый человек обладает большим талантом.

Главное правило в стремлении научиться исполнять композиции любимых певцов — много заниматься.

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«Если вы чего-то не делали, совершенно не значит, что вы этого не умеете. Надо пробовать, искать информацию, практиковаться и верить в свои силы», — добавила Реброва.

В заключении она отметила, что каких-то ограничений по возрасту для занятий вокалом не существует.