Интересное 09 августа 2023, 23:33 Ученый Вибе заявил, что астероид 6037 не навредит Земле

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В конце августа неподалеку от Земли пролетит астероид 6037. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, стоит ли опасаться космического объекта. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснил, что астероид не сможет навредить нашей планете. Пролет космического тела является обычным явлением. Обычно они пролетают рядом с Землей регулярно.

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«То, что он пролетит мимо Земли, абсолютно на нашей жизни не скажется. Увидеть его без помощи специального оборудования будет невозможно, смогут его рассмотреть только ученые, но и то не каждый», — отметил Вибе.