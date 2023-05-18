Интересное 18 мая 2023, 22:58 Ученый Цыганов рассказал об ограничениях для хозяев квартиры после сдачи Ученый Цыганов заявила, что арендодатель не может приходить в квартиру без предупреждения

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При сдаче жилья в аренду собственник квартиры также получает ряд ограничений. О них рассказал заведующий кафедрой финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета РФ Александр Цыганов, передал «МИР24».

Специалист пояснил, что после подписания договора собственник не может заходить в квартиру тогда, когда ему вздумается. Важно обозначить в договоре частоту посещений. Кроме того, важно отмечать, в каком состоянии находилась квартира, чтобы не столкнуться с недопониманием.