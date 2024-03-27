Интересное 27 марта 2024, 16:25 Ученый Тим Бонд назвал улун самым полезным чаем

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Ученый-экспериментатор, член Британской ассоциации чая Тим Бонд исследовал особенности несколько видов чая и пришел к выводу, что улун является самым полезным. Об этом написал сайт newizv.ru, ссылаясь на International Journal Of Obesity.

При приготовлении улуна необходимо довести воду до температуры 80-85 градусов. Во время заварки листья чая проходят частичное ферментирование, однако сама структура листа сохраняется. Бонд выяснил, что улун богат антиоксидантами, полифенолами и теазинензинами, написали «7Дней».

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Улун необходимо пить спортсменам, а также тем людям, которые ведут активный образ жизни и занимаются физическим трудом, добавил ученый.