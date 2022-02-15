Ученый рассказал о возможном столкновении метеорита с Землей

В настоящее время существует большая вероятность столкновения метеорита с Землей. Причем опаснее всего, если небесное тело движется со стороны Солнца. Об этом сообщил генеральный директор НП «Центр планетарной защиты», академик МАИБ Анатолий Зайцев, написал Ura.ru.

По словам ученого, на протяжении одного года мимо нашей планеты проносится около 300 астероидов. Столкновение с одним из них может обернуться катастрофой.

«По данным зарубежной астрономии, в течение года на расстоянии до одного миллиона километров мимо Земли проносится около 300 астероидов, грубо говоря, по одному ежедневно. Размеры их составляют от нескольких до сотен метров и столкновение с Землей таких крупных объектов грозит региональной катастрофой. Причем, если небесное тело пойдет со стороны Солнца, его невозможно будет обнаружить», — добавил Зайцев.

Для того, чтобы не допустить столкновения, по словам ученого, необходимо совершенствовать средства контроля космического пространства и создавать защиту от опасных небесных тел.

Он отметил, что установленные по всей Земле телескопы не могут обнаруживать небесные тела, подлетающие со стороны Солнца. Для этого требуются специальные космические аппараты.