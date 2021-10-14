Ученый определил, чем пахнет смерть

Исследователь Арно Висмар из школы психологии Университета Кента в Великобритании смог предположить, какой запах ассоциируется со смертью. Для этого он позвал людей, которым предложил понюхать путресцин, аммиак и воду. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам опрошенных, они никогда ранее не сталкивались с запахом первого компонента, то есть с путресцином. Сам ученый рассказал, что во время смерти от тела человека исходит много ароматов, одним из них является именно путресцин.

Висмар добавил, что такой запах является предвестником угрозы. Аромат должен дать понять, что повод для тревоги все-таки существует.