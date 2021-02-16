Ученый объяснил, почему Россия не участвует в проектах по Юпитеру

США не пожелали добавлять кого-либо в проект Europa Clipper, попасть в европейскую программу JUICE не получилось из-за стечения обстоятельств, а с Китаем сложно работать. Поэтому Россия и не присоединилась к проекту.

«Американцы все делают сами. На аппарате Europa Clipper применяются бронебойные приборы из бронебойных микросхем, которые есть только в США. Ни о какой кооперации тут речи не идет», — рассказал в интервью РИА «Новости» заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

По словам Кораблева, российские исследователи также не смогли принять участие и в европейском проекте по отправке в систему Юпитера автоматической станции JUICE в 2022 году.

«В JUICE мы не участвуем, хотя могли бы, неудачно сложились обстоятельства. В какой-то момент планировалась пара совместных с европейскими странами приборов», — добавил ученый.

Он заметил, что один прибор проиграл в конкурсе американскому, а в другом было очень сложное многостороннее объединение, и российская часть оказалась весьма незаметной. «Фактически получалось, что мы должны были лишь купить комплектующие у иностранного производителя», — пояснил Кораблев.

В ответ на вопрос, приглашала ли китайская сторона Россию принять участие в своем проекте по запуску к Юпитеру в 2029 году двух станций Jupiter Callisto Orbiter и Jupiter System Observer, Кораблев заявил, что у Китая отлажена слишком сложная система взаимоотношений с международными партнерами.

«В Китае на самом деле довольно жесткая система: первые экспедиции они всегда делают самостоятельно, а потом открывают вторую или третью экспедицию для международного участия. Причем на своих условиях, по которым другие агентства часто не могут за ними поспеть», — заключил он.