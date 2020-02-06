    06 февраля 2020, 16:57

    Ученый: новые предложения по водоснабжению Крыма иссушат водоемы

    Ирина Нагайникова

    Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар объяснил, почему не получится обеспечить Крым водой без Каховского водохранилища. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    Крымские ученые предложили собирать в пустующий Северо-Крымский канал «излишки воды» из впадающих в Черное море рек.

    По словам Медовара, восполнить нехватку воды можно только с помощью Каховского водохранилища, которое находится в нижнем течении Днепра на территории Украины.

    «Все остальное — это казуистика и вышибание денег с народа. Северо-Крымский канал обеспечивал полуостров водой на 80%, то есть головной расход канала был 300 кубометров в секунду, что очень много. Так как этой воды нет, то и заменить ее нечем», — объяснил ученый.

    Он напомнил, что реки, впадающие в Черное море, не полноводны, и забор воды из них приведет к иссушению водоемов. В этом случае проблемы грозят другим регионам. Если же брать небольшие объемы, обеспечить Крым в полной мере не удастся.

    В качестве альтернативы Медовар предложил подземные резервуары. Однако для интенсивной эксплуатации необходимы хорошие системы опреснения, которые стоят дорого.

    «Хорошие системы опреснения изготавливаются в Израиле, что очень дорого. При этом любая система опреснения забирает очень большое количество электроэнергии, с которым в Крыму тоже проблема. Еще хотели построить акведук и гнать воду с Дона, но у него тоже не хватает резервов», — рассказал эксперт.