Ученый: новые предложения по водоснабжению Крыма иссушат водоемы

Крымские ученые предложили собирать в пустующий Северо-Крымский канал «излишки воды» из впадающих в Черное море рек.

По словам Медовара, восполнить нехватку воды можно только с помощью Каховского водохранилища, которое находится в нижнем течении Днепра на территории Украины.

«Все остальное — это казуистика и вышибание денег с народа. Северо-Крымский канал обеспечивал полуостров водой на 80%, то есть головной расход канала был 300 кубометров в секунду, что очень много. Так как этой воды нет, то и заменить ее нечем», — объяснил ученый.

Он напомнил, что реки, впадающие в Черное море, не полноводны, и забор воды из них приведет к иссушению водоемов. В этом случае проблемы грозят другим регионам. Если же брать небольшие объемы, обеспечить Крым в полной мере не удастся.

В качестве альтернативы Медовар предложил подземные резервуары. Однако для интенсивной эксплуатации необходимы хорошие системы опреснения, которые стоят дорого.

«Хорошие системы опреснения изготавливаются в Израиле, что очень дорого. При этом любая система опреснения забирает очень большое количество электроэнергии, с которым в Крыму тоже проблема. Еще хотели построить акведук и гнать воду с Дона, но у него тоже не хватает резервов», — рассказал эксперт.