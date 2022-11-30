Интересное 30 ноября 2022, 22:10 Ученый Макаров рассказал, зачем России аэродром в Антарктиде Ученый Макаров заявил, что аэродром в Антарктиде нужен для быстрой доставки сотрудников

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В начале ноября стартовала работа российского аэродрома рядом с прибрежной базовой станцией «Прогресс» в Антарктиде. Глава Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров рассказал о преимуществах данного аэропорта. Об этом сообщил «Царьград».

По словам специалиста, аэропорт поможет без затруднений доставлять на территорию базы сотрудников. Кроме того, начало работы аэропорта ускорит строительство комплекса «Восток».

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«С вводом в эксплуатацию аэродрома уже более 160 участников экспедиции прибыли в Антарктиду», — отметил ученый.

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