Интересное 01 августа 2023, 17:55 Ученый Луис Сиснерос-Севаллос: орехи пекан предотвращают риск развития ожирения

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Американские ученые из Техасского университета A&M во главе с Луисом Сиснерос-Севаллосом провели исследование и выяснили, что регулярное употребление орехов пекан способно снизить риск развития ожирения. Об этом сообщил сайт mdpi.com.

Отмечается, что за счет содержащихся в орехах полифенолов увеличивается расход энергии и уменьшается воспаление в организме. Также продукт способен предотвратить возникновение сахарного диабета и болезней печени.

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Как сообщил «Ридус», получить пользу для здоровья можно, если съедать по 20 орехов пекан в день.