Интересное 30 августа 2023, 16:13 Ученый Курилов рассказал, что в ночь на 31 августа можно будет увидеть «голубую Луну»

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В ночь с 30 на 31 августа можно будет увидеть «голубое суперлуние». Такой информацией поделился кандидат физико-математических наук, заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов. Об этом сообщил LIFE.

«В ночь с 30 на 31 августа такое очередное суперлуние совпадет с голубой, 13-й Луной. Вот и получится своего рода „голубое суперлуние“», — отметил специалист.

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Специалист пояснил, что суперлучнием называют момент максимального сближения спутника с Землей. А увидеть «голубую Луну» можно наблюдать лишь раз в 2,7 года.