Интересное 21 апреля 2023, 14:02 Ученый Джон Гиттлман: животные размером с динозавра не могут появиться на Земле из-за биологических ограничений

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Американские ученые заявили, что современные животные никогда не смогут достигнуть размеров динозавров из-за специфики, связанной с ограничениями биологией. Об этом сообщил сайт Planet Today.

По словам профессора Джона Гиттлмана, после вымирания динозавров млекопитающие стали крупнее и диверсифицировались для заполнения освободившихся ниш в экологии. Однако самые крупные слоны все равно кажутся крошечными по сравнению с брахиозаврами.

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Как сообщил сайт «Политэксперт», даже если млекопитающие окажутся в подходящих для эры динозавров условиях, им все равно не достичь таких же гигантских размеров из-за биологических ограничений.