Интересное 22 декабря 2022, 20:11 Ученый Дельгадо объяснила, почему кошки любят ронять новогодние елки Ученый Дельгадо: ель для кошки кажется чем-то необычным и интересным

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Елка в кошачьих глазах выглядит привлекательно и интригующе. Поэтому коты и кошки так любят играть с деревом, зачастую роняя его на пол. Об рассказал сайт kp.ru.

Кандидат наук, специалист по поведению животных Мария Дельгадо отметила, что ель для кота представляется интересным предметом: она вкусно пахнет, а еще на нее можно залезть.

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«Перед елью кот просто не может устоять, она совмещает множество привлекательных черт: на нее можно залезть, она необычно пахнет, и да, это нечто новое в привычном пространстве», — добавила ученый.

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По словам эксперта по дикой природе Томми Уайлда, кошки любят привычную обстановку. Животные могут быть даже удивлены перестановкой мебели в доме, не говоря уже о том, что в комнате появился какой-то новый предмет. Для питомца появление дерева в доме выглядит как минимум странно, заключил Уайлд.