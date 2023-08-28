Интересное 28 августа 2023, 17:05 Ученый Черноок: наблюдение за белыми медведями необходимо для изучения Арктики

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Наблюдение за популяцией белых медведей позволяет оценить состояние экосистемы в Арктике. Об этом сообщил доктор географических наук Владимир Черноок газете «Петербургский дневник».

По словам ученого, сосчитать численность животных очень сложно — их практически не видно на фоне снега или льдов. Для этого во время экспедиций специалисты используют беспилотники «Орлан-10», которые могут обследовать до четырех тысяч километров за один день в суровых арктических условиях.

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Черноок отметил, что также для обнаружения белых медведей на фоне снегов ученые применяют нейросети с возможностью определения пола, возраста и упитанности особей.