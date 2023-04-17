Интересное 17 апреля 2023, 10:47 Ученый Богачев рассказал, когда активность Солнца достигнет максимума Ученый Богачев: 2023–2024 годы должны быть годами активного Солнца

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Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, когда солнечная активность может достигнуть максимума в текущем 11-летнем цикле.

По словам физика, ждать активного Солнца стоит в 2023–2024 годах, однако опасаться этого явления не нужно.

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«Не надо этого бояться как минимум по двум причинам. Во-первых, это характерная особенность Солнца, как пульс у человека. Если пульс пропадает или дает сбой, это более опасно, чем если он работает стабильно», — добавил Богачев.

Ученый посоветовал людям, которые реагируют на магнитные бури, внимательнее относиться к своему здоровью, особенно в те моменты, когда солнечная активность достигает пика.