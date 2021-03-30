Ученых для разработки роботов набирают в научные центры Кабардино-Балкарии

РАН в Кабардино-Балкарии ищет инженеров и ученых, которым интересна разработка роботов. Для них в республике создали три научных центра, которые укомплектованы на 70% и каждый из них имеет свое направление.

Один из центров занимается созданием дронов, помогающих антропологам и археологам. Другой собирается помогать изучающим филологию. В последнем же собирают автоматы для сельского хозяйства. Например, робороты, которые анализируют почву. Одна из последних разработок — машина, которая является сотрудником торгового зала. При этом сейчас исследователи думают над эмоциями такой машины, сообщило ОТР.

«Чтобы упростить взаимодействие человека с роботом, на экране лица будет появляться такой прототип, лицо которого будет зависеть от внешней ситуации. Если ударился или что-то пошло не так, он выражает негативную реакцию. Если все идет по плану, он, точнее она, улыбается», — рассказал Кантемир Бжихатлов, заведующий лаборатории «Нейрокогнитивных, автономных интеллектуальных систем» КБНЦ РАН.

Такая работа занимает около пяти лет. В этом году в республике планируют завершить несколько ключевых разработок. Например, отправить на работу робота-таргетолога. На данный момент в МЧС уже есть республиканский робот-сапер.