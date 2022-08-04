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    04 августа 2022, 16:48

    Ученые зафиксировали активность на потенциально обитаемой планете Ross 508b

    Оксана Лавнюженко

    С помощью телескопа Subaru (IRD-SSP) исследователям удалось обнаружить активность на потенциально обитаемой планете Ross 508b. Об этом написало издание Publications of the Astronomical Society of Japan.

    Как заметили ученые, данное устройство фиксирует даже мельчайшие колебания в радиальной скорости звезд, сообщила «Политика сегодня».

    Первая найденная экзопланета Ross 508b имеет массу примерно в четыре раза больше земной и расположена на внутреннем краю обитаемой зоны.