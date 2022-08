Ученые зафиксировали активность на потенциально обитаемой планете Ross 508b

С помощью телескопа Subaru (IRD-SSP) исследователям удалось обнаружить активность на потенциально обитаемой планете Ross 508b. Об этом написало издание Publications of the Astronomical Society of Japan.

Как заметили ученые, данное устройство фиксирует даже мельчайшие колебания в радиальной скорости звезд, сообщила «Политика сегодня».

Первая найденная экзопланета Ross 508b имеет массу примерно в четыре раза больше земной и расположена на внутреннем краю обитаемой зоны.