Ученые выяснили, сколько друзей необходимо человеку для счастья | 360°

Интересное 11 октября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Ученые выяснили, сколько друзей необходимо человеку для счастья Социолог Джон Хелиуэлл: самые счастливые люди те, которые имеют 20 друзей Unsplash

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Психолог и антрополог из Оксфордского университета Робин Данбар почти 30 лет назад открыл закономерность, в которой говорится, что каждый человек может поддерживать стабильные и важные отношения примерно со 150 людьми. О том, сколько друзей необходимо человеку для счастья, попытались разобраться журналисты kp.ru.

Несмотря на теорию круга общения, Данбар заметил, что у каждого человека есть два самых близких человека. Это может быть супруг или супруга, кто-то из родителей или друг. Причем в круге контактов могут находиться до 250 знакомых и приятелей.

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По словам канадского социолога Джона Хелиуэлла из Университета Британской Колумбии, количество друзей связано с тем, чувствует ли человек себя счастливым. На его взгляд самыми счастливыми являются те люди, у которых имеется не менее 20 друзей, причем пять-шесть из них более близки, чем остальные.

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В своем исследовании он также подчеркивал, что дружеские посиделки приносят вдвое больше счастья, чем встречи с родственниками. Именно поэтому он посоветовал как можно чаще проводить время в кругу единомышленников и друзей.

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