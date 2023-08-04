Интересное 04 августа 2023, 02:18 Ученые выяснили, почему воду нельзя кипятить дважды Pubmed: повторное кипячение воды может способствовать размножению микробов Pxhere

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Китайские ученые опровергли распространенное убеждение о том, что повторное кипячение воды делает ее более чистой и безопасной для питья. По данным их исследования, такое действие даже может иметь негативные последствия. Результаты работы специалистов опубликовали в Pubmed.

Работа китайских ученых вызывает серьезные сомнения в эффективности кипячения воды как метода очистки. Ранее считалось, что уже после однократного кипячения вода становится безопасной для питья, поскольку это должно уничтожить все опасные микроорганизмы.

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Исследование ученых показало, что устойчивые к высокой температуре бактерии и микроорганизмы остаются в воде после однократного кипячения. Их наличие может представлять опасность для здоровья, особенно это относится к людям с ослабленным иммунитетом. Эти бактерии не уничтожает и повторное кипячение воды. Более того, оно может способствовать их размножению.

Как предположили ученые, более эффективным способом удаления опасных микроорганизмов из питьевой воды могут быть фильтры или химические процессы.