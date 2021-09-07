Ученые выяснили, о чем мычат коровы

Ученые из Сиднейского университета проанализировали мычание коров и пришли к выводу, что эти животные способны общаться между собой. Чаще всего они беседуют о еде и погоде. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на Natural News.

Специалисты во главе с кандидатом наук разработали программу, способную переводить мычание животных. Программа получила название «Google Translate для коров». Они пришли к выводу, что чаще всего между собой общаются голштино-фризские коровы.

Ученые отметили, что каждые коровы имеют свой собственный отличительный голос. Кроме того, в зависимости от ситуации они могут давать различные сигналы другим членам стада. Животные умеют выражать волнение, возбуждение, заинтересованность и отчаяние.

«Понимая эти голосовые характеристики, фермеры смогут распознавать отдельных животных в стаде, которые могут потребовать индивидуального внимания», — объяснили специалисты.

Ранее ученые уже пытались выяснить, как общаются коровы. Предыдущее исследование показало, что коровы-матери способны общаться со своими телятами.