Интересное 27 июня 2023, 09:13 Ученые выяснили необычный факт о древней акуле-мегалодоне UCLA: ученые выяснили, что акула-мегалодон была теплокровной Freepik

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Крупнейшая в истории акула-мегалодон была теплокровной. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), проанализировав изотопный состав зубной эмали этих морских хищников.

«Мы обнаружили, что у мегалодона температура тела была значительно выше, чем у других акул, что согласуется с тем, что у него есть степень внутреннего производства тепла, как у современных теплокровных (эндотермических) животных», — сообщали специалисты.

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Такую акулу еще называют «Большой зуб» — она знаменита своими огромными челюстями. Эксперты использовали статистическое моделирование для оценки температуры морской воды в местах, где были собраны зубы. Оказалось, что они формировались при примерно одинаковой температуре, а значит, мегалодон мог контролировать температуру тела. Тепло также позволяло крупнейшим доисторическим морским хищникам двигаться быстрее и обитать в более холодной воде.

Ученые выяснили, что, скорее всего, эндотермия была одним из ключевых факторов гигантизма у мегалодонов. Однако это привело к вымиранию необычной рыбы.

«Гигантский размер тела с высокими метаболическими затратами из-за высокой температуры тела, возможно, способствовал уязвимости видов Otodus (род вымерших акул из семейства Otodontidae, живших 66-3,6 млн лет назад — прим. ред.) к вымиранию по сравнению с другими симпатрическими акулами, пережившими эпоху плиоцена», — сообщили эксперты.

Эти гигантские акулы вымерли около 3,6 млн лет назад. Мегалодоны вырастали до огромных размеров — минимум 15 метров в длину. При этом детеныши акулы появлялись на свет очень большими — до двух метров.