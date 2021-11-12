Ученые выяснили, когда мог возникнуть праязык японского и турецкого

Праязык японского и турецкого мог зародиться еще в эпоху неолита, что составляет примерно девять тысяч лет назад. К такому выводу пришел международный коллектив исследователей. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Science.

Изучив историю сельского хозяйства, ученые определили, от какого языка образовались языки трансевразийской группы. К ней относятся монгольский, корейский, японский, тунгусский, тюркский и другие языки.

«История человечества показывает нам, что происхождение всех языков, культур и народов — это история взаимодействия и смешения», — рассказали специалисты.

Ученые установили, что прародителем японского и турецкого языков, на котором говорили жители Северо-Восточной Азии, является алтайский.