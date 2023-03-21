Интересное 21 марта 2023, 13:43 Ученые выяснили, какие животные являются обладателями самого убийственного укуса

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Ученые сравнили силу укуса у разных животных и смогли определить, у кого она больше. Результатами исследования поделился сайт Planet Today.

Отмечается, что самым убийственным укусом среди сухопутных обладает крокодил — сила его укуса — почти 16,5 тысячи ньютонов.

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Среди морской фауны первое место занимают косатки, сила сжатия их челюсти составляет 84,5 тысячи ньютонов.

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Как сообщило Nation News,сильнейшим укусом среди животных, которые уже вымерли, обладала древняя акула мегалодон.