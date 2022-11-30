Интересное 30 ноября 2022, 17:49 Ученые выяснили, как на человека влияет жизнь вблизи с лесом Жизнь рядом с лесом ограничивает возникновение негативных мыслей у людей

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Ученые выяснили, что получасовые прогулки по заснеженному лесу и жизнь рядом с природой улучшают отношение человека к своему телу, а также ментальное здоровье. Об этом сообщил журнал International Journal of Environmental Research and Public Health.

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Наличие домика в лесу или рядом с ним способно развеять все негативные и отрицательные мысли. По данным «Ридуса», для получения таких выводов ученые попросили молодых женщин ежедневно гулять по заснеженному лесу. Большинство участниц эксперимента отметили повышение самооценки.

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