30 ноября 2022, 17:49
Ученые выяснили, как на человека влияет жизнь вблизи с лесом
Жизнь рядом с лесом ограничивает возникновение негативных мыслей у людей
Ученые выяснили, что получасовые прогулки по заснеженному лесу и жизнь рядом с природой улучшают отношение человека к своему телу, а также ментальное здоровье. Об этом сообщил журнал International Journal of Environmental Research and Public Health.
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Наличие домика в лесу или рядом с ним способно развеять все негативные и отрицательные мысли. По данным «Ридуса», для получения таких выводов ученые попросили молодых женщин ежедневно гулять по заснеженному лесу. Большинство участниц эксперимента отметили повышение самооценки.
Ученые
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