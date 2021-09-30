Ученые выяснили, как можно улучшить память

Ученые из Британии рассказали, с помощью какого способа можно улучшить кратковременную вербальную память. По их словам, этого позволит достичь транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Об этом написал РЕН ТВ.

Для исследования ученым понадобились 40 студентов, которых ранее попросили запомнить списки слов. Одной половине испытуемых сделали медленную повторяющуюся ТМС левой дорсолатеральной префронтальной коры, сообщило ИА НСН.

По окончанию эксперимента оказалось, что лучше всего запоминали слова те студенты, которым провели вышеописанную процедуру. Анализ их электроэнцефалограмм показал, что магнитная стимуляция уменьшала мощность бета-волн в теменной области мозга. Она же и участвует в процессах восприятия информации.

То есть ТМС способна растормаживать теменную область, которую подавляет префронтальная кора. В результате эти действия приводят к улучшению памяти.