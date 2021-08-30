Ученые выяснили, как люди представляют дьяволов и ангелов

Канадские ученые из Университета Уотерлу решили выяснить, как люди представляют себе злых и добрых сверхъестественных существ. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на статью из Journal of Experimental Social Psychology.

Для эксперимента исследователи опросили более двух тысяч взрослых. Они предложили ответить на вопросы о том, как люди обращаются за помощью к злым и добрым существам. Оказалось, что условный ангел отличается от условного демона тем, что ангела интересуют мотивы просьбы. Такой же вывод можно сделать и в отношении добрых и злых людей.

«Когда мы считаем кого-то злым, мы ожидаем, что его не очень волнуют намерения других, вместо этого его заботит исход действий. Мы склонны думать, что добрый человек учтет, что мы хотели сделать на самом деле, и не будет судить по одному лишь исходу», — сообщил один из авторов исследования Брэндон Гулдинг.

Участники также добавили, что злые силы с большей вероятностью исполнят желание, которое человек на самом деле не понимает. По мнению ученых, это говорит о том, что люди ассоциируют зло не столько с причинением ущерба, сколько с безразличием к человеческим желаниям.

«Видимо, человек склонен считать, что благодетельность и высокие моральные качества не сводятся к стремлению достичь блага. Люди связывают доброту с заботой о желаниях и намерениях других», — предположили авторы исследования.