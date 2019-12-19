    19 декабря 2019, 16:42

    Ученые выяснили, что собаки умеют считать

    Ольга Ситникова

    Биологи из Университета Эмори в городе Атланта американского штата Джорджия узнали, что собаки могут считать, как люди. Об этом сообщил сайт SciencePop.

    По информации «Царьграда», ученые провели исследование на 11 собаках разных пород. Таким образом, они хотели определить, как формируется связь между мозговой активностью животных и восприятием чисел. В исследовании эксперты использовали МРТ-сканер.

    В ходе опытов собакам показывали одинаковое изображение и одновременно сканировали мозг. Животные видели серые точки, число которых изменялось каждые 300 миллисекунд.

    Известно, что в мозге людей и низших приматов есть зоны, которые отвечают за распознавание количества. Аппарат МРТ зафиксировал у собак активность в соседних им областях. Несмотря на то, что у некоторых собак зоны мозга немного отличались, исследователи предположили, что питомцы умеют считать. А различия связали с разными породами животных.

    Выяснилось, что за способность к простому счету у собак отвечает примерно та же область мозга, что и у людей. По словам биологов, из этого следует, что собаки обладают такими же способностями к простому счету.