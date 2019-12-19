Ученые выяснили, что собаки умеют считать

По информации «Царьграда», ученые провели исследование на 11 собаках разных пород. Таким образом, они хотели определить, как формируется связь между мозговой активностью животных и восприятием чисел. В исследовании эксперты использовали МРТ-сканер.

В ходе опытов собакам показывали одинаковое изображение и одновременно сканировали мозг. Животные видели серые точки, число которых изменялось каждые 300 миллисекунд.

Известно, что в мозге людей и низших приматов есть зоны, которые отвечают за распознавание количества. Аппарат МРТ зафиксировал у собак активность в соседних им областях. Несмотря на то, что у некоторых собак зоны мозга немного отличались, исследователи предположили, что питомцы умеют считать. А различия связали с разными породами животных.

Выяснилось, что за способность к простому счету у собак отвечает примерно та же область мозга, что и у людей. По словам биологов, из этого следует, что собаки обладают такими же способностями к простому счету.