11 апреля 2023, 11:56
Ученые выяснили, что некоторые паучихи притворяются мертвыми ради успешного спаривания
Ученые провели исследование и выяснили, что паучихи вида Aterigena ligurica могут притворяться мертвыми для успешного спаривания с самцами. Об этом сообщил сайт gazetametro.ru.
Отмечается, что паучихи остаются в неподвижном состоянии в тот момент, когда рядом с ними появляется потенциальный самец-партнер — это позволяет ему выбрать удачное положение для спаривания.
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Как сообщили «Дни.ру», в ходе эксперимента самки были избирательны. Они подпускали к себе далеко не каждого самца.
Ученые
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