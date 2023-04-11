Интересное 11 апреля 2023, 11:56 Ученые выяснили, что некоторые паучихи притворяются мертвыми ради успешного спаривания

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Ученые провели исследование и выяснили, что паучихи вида Aterigena ligurica могут притворяться мертвыми для успешного спаривания с самцами. Об этом сообщил сайт gazetametro.ru.

Отмечается, что паучихи остаются в неподвижном состоянии в тот момент, когда рядом с ними появляется потенциальный самец-партнер — это позволяет ему выбрать удачное положение для спаривания.

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Как сообщили «Дни.ру», в ходе эксперимента самки были избирательны. Они подпускали к себе далеко не каждого самца.