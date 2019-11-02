Ученые воссоздали лицо женщины-викинга с «боевой раной» на голове

Когда останки уже были опознаны как женские, место захоронения все еще не считалось местом захоронения воинов «просто потому, что оккупантом была женщина», приводит The Guardian слова археолога Эллы Шамахи.

С помощью новых технологий распознавания лиц британские ученые смогли восстановить лицо воительницы.

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Кроме того, как обнаружили археологи, женщина-воин была погребена с оружием, в числе которого были мечи, стрелы, копья и топор.

Исследователи также обнаружили в черепе вмятину, которая соответствовало ране от меча.

Пока остается неясным, была ли травма причиной смерти женщины, однако считается, что она является «первым доказательством, когда-либо найденной женщины-викинга с боевой травмой», рассказала археолог.

Эксперт, который является специалистом по древним человеческим останкам, собирается представить документальный фильм National Geographic о реконструкции черепа женщины-воина. Отмечается, что лицо было построено анатомически из мышц и отслоения кожи.

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С помощью технологий ученые также воссоздали могилу воительницы, показывающую размещение всего найденного оружия.

Документальный фильм расскажет, как археологи путешествуют по Скандинавии, исследует места захоронений викингов.

По мнению специалиста, хотя женщины рисковали быть побежденными в рукопашном бою, они могли стрелять стрелами с лошади на большие расстояния, что делает их «равным соперником для мужчин».

Эксперт викингов и археологический консультант проекта профессор Нил Прайс добавил, что «в мире викингов» еще так много других захоронений, что его нисколько не удивит, если ученые и археологи и дальше будут находить останки женщин-воинов.