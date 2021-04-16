Ученые узнали о неожиданной функции бумерангов в древности

Древние австралийцы пользовались бумерангами, чтобы создавать каменные орудия, выяснили специалисты из Австралийского исследовательского центра эволюции человека при Гриффитском университете. Этим они поделились в статье в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

«В результате первой трасологической экспертизы бумерангов из твердых пород дерева мы выяснили, что австралийские аборигены использовали их для формирования каменных орудий труда в различных условиях», — рассказали исследователи.

Данное открытие выделяет функциональный характер повседневных инструментов в культуре прошлого времени, добавили в «Газета.ru».