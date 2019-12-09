Ученые узнали, как кричат растения

Ицхак Хаит и его коллеги из Тель-Авивского университета в Израиле зафиксировали крики растений. Ученые установили микрофон на расстоянии 10 сантиметров от помидоров и табака. Специалистам удалось зафиксировать звук частотой от 20 до 100 килогерц. Эксперты отметили, что насекомые и некоторые животные улавливают эти сигналы, даже удалившись на расстояние до пяти метров.

По мнению исследователей, ультразвук растений необходим для насекомых или остальных растений. Например, бабочки скорее всего не будут откладывать яйца на растение, которое жалуется на нехватку воды и может погибнуть.

Ученые подсчитали, что в среднем помидор сообщает о жажде при помощи 35 звуков в час, а табак — около 11.

Специалисты убеждены, что эта информация будет полезна фермерам. Работники сельского хозяйства научатся эффективнее поливать растения при помощи ультразвуковых микрофонов.