Интересное 12 июля 2023, 18:49 Ученые установили, что самцы макак предпочитают однополые связи Nature: самцы макак-резусов чаще вступают в гомосексуальную связь, чем в гетеросексуальную Freepik

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Ученые Имперского колледжа Лондона три года наблюдали за колонией макак-резусов острова Кайо Сантьяго в Карибском море и обнаружили, что самцы чаще вступают в гомосексуальные отношения, чем в гетеросексуальные. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

Колония приматов состояла из 1700 особей. Всего ученым удалось проследить за поведением более 230 самцов. Выяснилось, что они чаще вступали в связь с самцами, чем с самками — 1017 случаев против 722. Чаще всего половой акт происходил во время отдыха и после мигрирования. В 10% случаев самец покрывал другого самца после конфликта.

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При этом с самками сношения в агрессивном контексте происходили реже в два раза — лишь в 5%. Чаще всего — в 31% случаев — половой акт между разнополыми особями начинался во время вычесывания друг друга, игры или отдыха с физическим контактом.

Изучив родственников исследуемых приматов, эксперты выяснили, что почти в 6,5% случаев гомосексуальность передали им их родители.

Ученые Имперского колледжа также сделали любопытное наблюдение — те особи, которые вступали в однополые связи, чаще поддерживали и помогали друг другу во время драк с другими членами колонии.