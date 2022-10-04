Ученые Уральского университета начали исследования о том, как добиться счастья | 360°

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Ученые Уральского университета начали исследования о том, как добиться счастья

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Ученые из Уральского федерального университета начали исследования, в ходе которых они планируют открыть «формулу счастья». Об этом сообщило РИА «Новости».

Ученые отметили, что в современном мире у человека изменились потребности. Из-за этого критерии счастья также стали иными. Специалисты попытаются определить, что именно влияет на положительное состояние человека, передала «Политика сегодня».

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«Благополучие связано с реализацией заложенного в человеке потенциала, его способностей, талантов, ощущения включенности в общественную природную среду. Оно возникает тогда, когда есть стабильность», — рассказала руководитель проекта, профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения УрФУ Анна Плотникова.

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