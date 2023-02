Ученые Университете Маршалла посоветовали родителям чаще читать детям сказки детям

Чтение сказок и книжек детям может значительно улучшить их речь. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Джоан С. Эдвардс при Университете Маршалла (США). Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на медицинский журнал The Journal of the American Board of Family Medicine.