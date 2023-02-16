Интересное 16 февраля 2023, 15:37 Ученые Университете Маршалла посоветовали родителям чаще читать детям сказки детям Ученые Университете Маршалла заявили, что чтение сказок детям улучшает их речь

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Чтение сказок и книжек детям может значительно улучшить их речь. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Джоан С. Эдвардс при Университете Маршалла (США). Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на медицинский журнал The Journal of the American Board of Family Medicine.

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Специалисты провели исследование, в ходе которого предложили родителям читать детям по меньшей мере одну книгу в день. На этапе тестирования выяснилось, что дети улучшили языковые показатели и научились лучше понимать чужую речь.